شروط التقديم في معهد التمريض بالمنتزه.. الأوراق المطلوبة

بدأ معهد تمريض المنتزه بالإسكندرية قبول دفعة جديدة من طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية والبحيرة، وهو إحدى المدارس البديلة للثانوية العامة التي يسعى الكثير من الطلاب الالتحاق بها، نظراً لضمان فرصة عمل مضمونة بعد التخرج، حيث إن مهنة التمريض من المهن المطلوبة في سوق العمل، وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية الشروط والأوراق المطلوبة للقبول بمعهد المنتزه للتمريض.

فتح باب القبول لطلاب الشهادة الإعدادية المتفوقين

وأكد الدكتور محمد محمود مهران، عضو مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض بالمنتزه في الإسكندرية والبحيرة، لـ«الوطن» فتح باب القبول لطلاب الشهادة الإعدادية المتفوقين من الجنسين للالتحاق بالمعهد للعام الدراسي الجديد، الذي يتبع وزارة الصحة والسكان بنظام الدراسة لمدة خمس سنوات، ويمكن الآن سحب كراسة الشروط لمعرفة المتطلبات والمستندات اللازمة، واستيفاء الإقرارات المطلوبة، حيث إن القبول يكون للحاصلين على أعلى المجاميع ممن يجتازون الاختبارات، ولا توجد أي استثناءات للشروط التي حددتها الوزارة.

شروط ومستندات القبول

وأضافت الدكتورة سهي مصطفى، مدير معهد التمريض بالمنتزه بالإسكندرية، ونقيب تمريض المحافظة، إن شروط ومستندات القبول فى المعهد هي

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- قبول خريجي الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية فقط من العام الحالي.

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الإسكندرية فقط بالنسبة لمعهد الإسكندرية.

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة البحيرة فقط بالنسبة لمعهد البحيرة.

- ألا تكون الطالبة مٌتزوجة ولا تتزوج أثناء فترة الدراسة.

- اجتياز الاختبارات الطبية والنفسية واختبارات القدرات والمقابلة الشخصية.

- الموافقة على التكليف والتوزيع حسب احتياجات وزارة الصحة والسكان.

- صورة شهادة إتمام الشهادة الإعدادية.

- بيان نجاح معتمد ومختوم للشهادتين الابتدائية والإعدادية من الإدارة التعليمية.

- 5 صور شخصية حديثة.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة أحد الوالدين.

- شهادة حسن سير وسلوك.