فرصة متميزة لطلاب الشهادة الإعدادية.. شروط القبول في مدارس ستيم 2024

أعلنت الإدارة العامة لدعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم، شروط القبول في مدارس ستيم 2024، إذ جرى تعديل الشروط لمنح فرصة أكبر للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024 لضمان تكافؤ الفرص، وكذلك استجابة لرغبات أولياء الأمور، وحرصًا على مصلحة الطلاب، والطالبات، موضحةً تفاصيل الشروط الجديدة.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن شروط القبول في مدارس ستيم 2024، وفروع مدارس ستيم 2024، وكذلك المصروفات، والكليات التي يدخلها طلاب مدارس STEM، وذلك ضمن ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

شروط القبول في مدارس ستيم 2024

وتضمنت شروط القبول في مدارس ستيم 2024، ضمن تنسيق مدارس STEM 2024 السماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على:

الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل 98% فأكثر من المجموع الكلي أي نحو 274.5 درجة فأكثر، وفي هذه الحالة يُلغى شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من 3 مواد وهي «اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم».

الطلاب الحاصلين على مجموع 95% فأكثر من المجموع الكلي في الشهادة الإعدادية 2024 أي نحو 266 وحتى 274 درجة، ويُشترط في هذه الحالة حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي «اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم».

يُشترط اجتياز الطال لاختبارات القبول في مواد «اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلو، وكذلك اختبار الذكاء.

مصروفات مدارس ستيم 2024

وتختلف مصروفات مدارس ستيم 2024 الحكومية، عن الخاصة، والدولية، إذ تسجل في مدارس STEM الحكومية نحو 1000 جنيه في العام الواحد، بالإضافة إلى 3 آلاف جنيه رسوم تأمين جهاز اللاب توب، و500 جنيه للأنشطة الطلابية.

تتراوح مصروفات مدارس ستيم الخاصة ما بين 10 وحتى 30 ألف جنيه سنويًا فضلًا عن 3 آلاف رسوم التأمين على اللاب توب و1000 جنيه للأنشطة، وفيما يخص مصروفات مدارس ستيم الدولية فإنّها تتراوح بين 30 وحتى 60 ألف دولار في العام، فضلًا عن 5 آلاف دولار رسوم تأمين لاب توب و2000 دولار أنشطة طلابية.

فروع مدارس ستيم 2024

وفيما يخص فروع مدارس ستيم 2024 فإنّها تضم نحو 20 فرعًا كالآتي:

- فرعان في عين شمس والمعادي بالقاهرة.

- فرع الهرم بالجيزة.

- فرع برج العرب الجديدة بالإسكندرية.

- فرع كفر الشيخ.

- فرع مدينة جمصة بالدقهلية.

- فرع الإسماعيلية.

- فرع الغردقة بالبحر الأحمر.

- فرع أسيوط.

- فرع مدينة طيبة الجديدة بالأقصر.

- فرعان بمدينة سرس الليان ومدينة السادات بالمنوفية.

- فرع مدينة طنطا بالغربية.

- فرع مدينة العبور بالقليوبية.

- فرع مدينة الزقازيق بالشرقية.

- فرع مدينة قنا.

- فرع مدينة بني سويف.

- فرع مدينة المنيا.

- فرع مدينة سوهاج.

- فرع مدينة الفيوم الجديدة.

ما الكليات التي يدخلها طلاب مدارس STEM؟

وبحسب مديريات التربية والتعليم، فإنّ الكليات التي يدخلها طلاب مدارس STEM تشمل الكليات العلمية فقط مثل الطب، والهندسة، والصيدلة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، والذكاء الاصطناعي، والتمريض، وطب الأسنان، والطب البيطري.