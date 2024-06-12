لمنع الغش.. تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخول لجان امتحان الاقتصاد والإحصاء

تشهد لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 حاليًا، إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات بالعصا الإلكترونية قبل دخولهم لجان امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، وذلك للتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل، سماعات، ساعات سمارت أو إلكترونية».

دخول اللجنة قبل الوقت بـ10 دقائق

ويُسمح بدخول الطالب للجنة الامتحان من الساعة الثامنة و50 دقيقة، حتى يتمكن الطالب من كتابة بياناته على ورقة البابل شيت في 10 دقائق، على أن يتم توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب مع بدء الوقت المخصص للامتحان وهو 9 صباحًا.

اللجان مؤمنة ومراقبة

ويؤدي 745 ألفًا و86 طالبًا بالصف الثالث الثانوي الامتحانات في مادة الاقتصاد والإحصاء داخل 1981 لجنة على مستوي الجمهورية، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، متصلة بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات وانضباطها.

وشدد وزير التربية والتعليم على عدم تواجد رئيس اللجنة أو أي فرد بلجان الثانوية العامة بعد الانتهاء من الامتحانات وغلق المدرسة، وفي حالة أي تجاوزات أو أحداث أمام اللجان يتمّ الإبلاغ عنها مباشرة لغرفة العمليات بوزارة التعليم.