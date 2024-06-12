6 معلومات عن عريس كفر صقر.. سحل زوجته في حفل الزفاف والصلح ينهي الأزمة

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو صادم لشاب يجذب عروسه بشدة من فساتها في قاعة الزفاف، فيما عرف بـ عريس كفر صقر، ما أدى لسقوطها على الأرض، حتى تدخل أحد أقارب العروس ولكم العريس في وجهه.

تسببّ الفيديو المتداول في حالة من الصدمة والذهول بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وكثرت التساؤلات حول من هو عريس كفر صقر، خاصة بعد إعلان الزوجة أن ما حدث خارج عن إرادته، وأنهما يعيشان قصة حب.

6 معلومات عن عريس كفر صقر

نستعرض في السطور التالية 6 معلومات عن عريس كفر صقر، حسب تصريحاته لـ «الوطن»:

يُدعى محمد عبد الهادي.

يعمل عريس كفر صقر كهربائي.

يبلغ من العمر 28 عامًا.

زوجته من محافظة طنطا.

جرى إقامة الفرح على 3 ليال، يومين للحنة ويوم للزفاف.

عقد زفاف عريس كفر صقر يوم 6 يوينو الماضي.

سبب تصرفات عريس كفر صقر

وعن سبب فعل عريس كفر صقر لهذه التصرفات الغريبة يوم زفافه، أكد أنه لا يعرف لماذا فعل ذلك وأنه تفاجأ بنفسه وهو في حالة عصبية شديدة، قام على إثرها بجر عروسه من فستانها دون أن تفعل له شيئًا يُذكر.

انتهى يوم الزفاف الغريب الذي أثار ذهول المعازيم ورواد وسائل التواصل الاجتماعي باعتذار عريس كفر صقر لزوجته وأهلها، ومن ثم ذهبا إلى بيتهما لعيش حياة زوجية طبيعية وكأن شيئا لم يحدث، وقد قرر العريس رفع دعوى قضائية ضد مسرب فيديو الفرح.