عاجل.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء 9 جنيهات في الأسواق اليوم

أعلنت بورصة الدواجن تراجع الفراخ البيضاء 9 جنيهات للكيلو خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث سجلت نحو 88 جنيهًا في المزرعة مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 96 جنيهًا في المزرعة، وتباع الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق بنحو 98 جنيهًا للمستهلك.

تراجع الفراخ البيضاء اليوم

ويشهد موسم عيد الأضحى تراجعا في القوة الشرائية للفراخ البيضاء في حين يتزايد الطلب على شراء اللحوم الحمراء بسبب شعيرة الأضاحي التي يكثر شرائها في أيام عيد الأضحى.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 88 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تصل للمُستهلك بسعر من 98 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل 120 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 135 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

وسجلت أسعار الدواجن الساسو تسليم أرض المزرعة 110 جنيهات في بورصة الدواجن، وتُباع للمُستهلك بـ120 جنيها.

سعر الفراخ الأمهات

سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، 80 جنيها في المزرعة.

سعر البيض اليوم

وسجلت كرتونة البيض نحو 148 جنيهًا للمستهلك وتباع البيضة بـ5.5 جنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم.