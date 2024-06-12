بدء امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة في المنوفية

توافد طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام إلى اللجان الامتحانية في جميع المدارس بمحافظة المنوفية، في ثاني أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة اليوم، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لأداء امتحان مادة الاقتصاد، وفي تمام الساعة 11 صباحًا، يؤدون امتحان الإحصاء لمدة ساعة ونصف.

تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب

وقال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، إنّ المدارس كافة في محافظة المنوفية استعدت لاستقبال الطلاب والطالبات في اللجان الامتحانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية والوحدات المحلية والأجهزة المعنية، مشيرًا إلى صيانة الأعطال في المدارس وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالطلاب والمراقبين.

غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات

وأكد «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، تشكيل غرفة عمليات رئيسية و10 غرف عمليات فرعية بالمراكز لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة منذ الصباح الباكر وحتى انتهائها، مشيرًا إلى أنه أعطى توجيهات إلى مديري الإدارات التعليمية بالذهاب إلى اللجان لمتابعة الامتحانات أولَا بأول.