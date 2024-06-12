«تعليم المنوفية»: لم نرصد مخالفات أو شكاوى في امتحانات الثانوية العامة

تابع محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024، من داخل غرفة العمليات الرئيسة بديوان المديرية في وجود كامل أعضاء الغرفة، ووجود تواصل دائم بغرف العمليات بالوزارة والمحافظة والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر.

لا شكاوى من امتحانات الشهادة الثانوية

وقال «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لم ترصد شكاوى في امتحانات الشهادة الثانوية العامة في ثاني أيامها، مشيرًا إلى أنه جرى الاطمئنان على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى اللجان وعددها 33، في ظل الحماية الأمنية والمدنية.

الالتزام بالقواعد واللوائح أثناء الامتحانات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر .

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب في أثناء دخولهم اللجان، دون التأثير على انضباط أعمال الامتحانات، وكذا تفتيش دورات المياة تفتيشًا دقيقًا، وموافاة غرفة العمليات بالمديرية بالتقارير أولًا بأول والتأكد من كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وغلق بوابة المدرسة.