مرشح برلماني يستعين بربوت للتواصل مع الناخبين.. ما القصة؟

مع اقتحام الذكاء الاصطناعي لكافة المجالات، حتى أن بعض الوظائف باتت مهددة بأن تحتلها روبوتات الـAI بدلا من البشر، لم يتخيل أحد أن يكون للحياة السياسية مكانا بين روبوتات الدردشة، بعدما أصبح البرلمان البريطاني، على موعد مع أول نائب برلماني يعمل بالذكاء الاصطناعي، فما القصة؟.

أول روبوت في التاريخ يدخل البرلمان

قامت شركة «Neural Voice» التابعة لرجل الأعمال ستيف إنداكوت بإنشاء الصورة الرمزية التي تستمع إلى الناخبين عبر الإنترنت دون مشاركته، والتي أطلق عليها اسم «AI Steve»، والذي بات مرشحا ليصبح أول روبوت يشغل منصب نائب برلماني إذا فاز في انتخابات 4 يوليو.

إنداكوت، كشف في تصريحات نقلتها صحيفة «دايلي ستار» عن تفاصيل الأمر، مؤكدا: «سأقوم بالتصويت الفعلي ولكن سيجري توجيهي بالكامل من قبل ناخبيني عبر الذكاء الاصطناعي، هذه هي فكرة الديمقراطية برمتها».

يسجل برنامج AI Steve روبوت الذكاء الاصطناعي جميع الأسئلة التي يطرحها الجمهور، ومن بعدها سيتبع ستيف الحقيقي رغباتهم في البرلمان.

وأضاف: «نحن نتحدث عن إعادة اختراع الديمقراطية هنا، وإعادة ربط الناخبين مباشرة بنوابهم حتى يتمكنوا من إخبارهم بما يريدون وهم مرتاحون في منازلهم».

كيف تشارك روبوتات الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

وفي الوقت نفسه، وفي أنباء أخرى عن سيطرة الروبوتات، تستخدم أوكرانيا جيشًا من الروبوتات التجريبية لتغيير مجرى الحرب مع روسيا.

منذ أشهر، أرسل الرئيس فولوديمير زيلينسكي الروبوتات للقيام بمجموعة من المهام بما في ذلك هدم الجسور ونقل الإمدادات وإجلاء القوات المصابة.

والآن تستخدم لمهاجمة جنود الخطوط الأمامية الروس باستخدام متفجرات قوية ورشاشات، حسبما ذكرت صحيفة «تلجراف».

وفي شهر مارس، أُرسل أكثر من 50 روبوتًا إلى الخطوط الأمامية، وقبلها بشهر، وتحديدا في فبراير، كانت هناك تقارير عن تعرض جنود مشاة روس لهجوم من قبل روبوت قتالي مزود بمدفع رشاش في مخبأ أوكراني خارج مدينة أفدييفكا بمنطقة دونيتسك.

ويتم أيضًا تحميل الطائرات بدون طيار من منظور الشخص الأول (FPV) بالمتفجرات ويتم التحكم فيها من على بعد أميال لمهاجمة الخنادق الروسية من الأعلى.