«الصحة»: قضينا على قوائم الانتظار بمستشفيات شمال سيناء عبر إمدادها بالفرق الطبية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، إنَّ الدولة المصرية نجحت إلى حد كبير في تطبيق عدالة التوزيع بالمنظومة الصحية على مدار السنوات العشر الماضية لتقدم الخدمات الطبية في الـ27 محافظة وجميعها شهدت تطوير وإنشاء ورفع كفاءة أماكن تقديم الخدمة سواء وحدات الرعاية الأساسية أو المستشفيات.

«عبد الغفار»: تم بناء مستشفيات جديدة على أعلى مستوى بكافة المحافظات

وأكد «عبد الغفار»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على القناة الأولى «عملنا على بناء مستشفيات جديدة على أعلى مستوى بكافة المحافظات، وحتى المحافظات البعيدة التي كانت تفتقر إلى الأطقم الطبية ذات الكفاءة المرتفعة، عالجناها بالفرق الطبية المتنقلة مثل شمال سيناء التي أنهينا بها قوائم الانتظار عبر قوافل طبية من أساتذة الجامعات ونقلنا الفرق الطبية إلى هناك وهم قادرين على إجراء الجراحات الدقيقة».

رفع كفاءة المستشفيات على مدار السنوات العشر الماضية

وأوضح أنه خلال السنوات العشر الماضية نجحت الدولة في رفع كفاءة المستشفيات، حتى لم يعد هناك محافظة ليس بها مستشفى قادر من الناحية الإنشائية والتجهيزية على تقديم خدمة طبية من المستوى الثالث وهي أعلى مستويات الخدمة الصحية، كاشفاً عن جهود الدولة في إطلاق أكثر من 1024 مشروعا طبيا ما بين بناء جديد أو إحلال وتجديد بكافة المحافظات.