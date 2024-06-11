أسعار الذهب العالمية تتراجع خلال تعاملات اليوم.. كم سجلت؟

تراجعت أسعار الذهب قرب 2300 دولار للأوقية اليوم الثلاثاء، لتقترب عند أدنى مستوياتها في شهر، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية، وإعلان سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الأسبوع.

ويراقب المتداولون عن كثب أي إشارات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، في ضوء تقرير الرواتب الأقوى من المتوقع يوم الجمعة الماضي.

سعر الذهب عالميا

وقلصت الأسواق توقعاتها لتيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، إذ يتوقع المستثمرون الآن فرصة بنسبة 50% لخفض الفائدة في سبتمبر، بالإضافة إلى ذلك، أوقف البنك المركزي الصيني، أكبر مشتر للذهب في القطاع الرسمي، مشترياته مؤقتًا في مايو بعد 18 شهرًا متتاليًا من فورة الشراء.

توقعات سعر الذهب عالميا

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2450.05 دولار في مايو 2024.

وارتفع سعر الذهب 242.32 دولاراً للأوقية، أو 11.75% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتداول الذهب عند 2350.99 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتداول عند 2424.29 دولار خلال 12 شهرًا.