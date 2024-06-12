حضور سينمائي كبير بنادي السينما المستقلة للمركز القومي للسينما

أقيمت فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة الذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر، وسط حضور جماهيري وسينمائي كبير، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش بسينما الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

فعاليات نادي السينما المستقلة

وحضر فعاليات النادي عددا كبيرا من السينمائيين من بينهم المخرج خالد يوسف والمخرج أشرف فايق إلى جانب صناع الأفلام التي تم عرضها بالنادي.

وتم عرض كلاً من الفيلم الروائي القصير: فرصة تانية إخراج إبرام سمير والذي يتناول قصة علاء الذي لم يستسلم بعد ضياع فرصة عمره حتى يحقق حلمه، ويقرر أن يثبت لنفسه وللآخرين بقدرته على الوصول إلى هدفه.

الفيلم الروائي القصير

والفيلم الروائي القصير: اثنين ونصف إخراج عصام حيضر والذي يتناول قصة شاب يقضي وقتا مع حبيبته في منزله ولكن الأمور لا تتحقق بالشكل المألوف، وفيلم روائي قصير: بقعة سودة إخراج: أحمد شمس والذي يتناول قصة شاب يدخل في صراع نفسي مع ذاته عندما يتمّ توجيه سؤال له من إحدى الفتيات التي أعجب بها عن عمله.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائي أحمد عسر المشرف الفني علي النادي تمّ خلالها مناقشة الأفلام مع صُناعها والجمهور.