مراكز شباب القليوبية تستقبل آلاف المواطنين في ثالث أيام عيد الفطر

استمرت مراكز شباب القليوبية استقبال المواطنين والأعضاء ورواد مراكز الشباب بالهدايا والبالونات لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك لليوم الثالث على التوالي، وسط كرنفالات احتفالية بالعيد، وتقديم عروض فنون الشعبية والعرائس والشخصيات الكرتونية.

ويتوافد الأطفال والشباب والعائلات على مراكز الشباب طوال أيام العيد للاستفادة من الخدمات المتوفرة بالمراكز من ملاهي، حمامات السباحة وكافتيريات، ملاعب، وصالات الألعاب، والألعاب الإلكترونية، ومسابقات وأنشطة متنوعة ضمن فاعليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

استقبال مئات الآلاف من الأسر

قال الدكتور محمود الصبروط، إن مراكز شباب القليوبية استطاعت على مدار أيام عيد الفطر المبارك من استقبال مئات الآلاف من الأسر المصرية والأطفال ورواد وأعضاء المراكز، للاستفادة من إمكانات وخدمات ومرافق مراكز الشباب، مؤكدا نجاح مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب في رسم البهجة والسعادة على وجوه المواطنين وتحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعية.

مراكز الشباب أصبحت وجهة للأسرة

وأضاف «الصبروط»، أن مراكز الشباب أصبحت وجهة للأسرة المصرية والمواطنين، ويرجع ذلك للطفرة الإنشائية وتطوير ورفع كافة المنشآت بمراكز الشباب، بالإضافة لتطوير البرامج والأنشطة والمبادرات وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة وتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري، تأكيدا على الاهتمام الكبير والدور الذي تقوم به الدولة من إنجازات ودفع معدلات التطوير والإنجاز في كافة القطاعات لاسيما وزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن مراكز شباب القليوبية شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين على مدار إجازة عيد الفطر المبارك، بدءا من استقبال المصلين لأداء شعائر صلاة العيد ثم استقبال المواطنين من كافة المراحل العمرية للاحتفال بالعيد، وعملت مراكز الشباب على رفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المشاركين، ضمن فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي تنقذها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمد عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.