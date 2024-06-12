«التضامن» توقع بروتوكول تعاون لتوفير خدمات تنظيم الأسرة بـ15 مليون جنيه

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة لمياء كمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر بلا مرض، بروتوكول تعاون، بين برنامج «2 كفاية» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة «مصر بلا مرض»، بهدف توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، من أجل الحد من الزيادة السكانية، بقيمة 15 مليون جنيه، بحضور الدكتورة رنده فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير برنامج «2 كفاية».

تحسين الخصائص السكانية

أشارت «القباج» إلى أهمية هذه الشراكة، في ضوء جهود الوزارة نحو توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق المحرومة من الخدمة، كأحد مفردات العمل في الانتقال للتنمية الاجتماعية الشاملة وتحسين الخصائص السكانية.

وأضافت أن برنامج «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، وفر خدمات تنظيم الأسرة لأكثر من 520 ألف سيدة، من خلال 65 عيادة داخل قرى 11 محافظة، بهدف سد فجوة الحاجة غير الملباة، وانتهى البرنامج من تجهيز 37 عيادة إضافية على مستوى 20 محافظة، إذ جرى تشغيل 15 عيادة منها، بدءا من الشهر الجاري، كما يجري حاليا البدء في خطوات توفير خدمات جديدة داخل العيادات، لتوفير خدمة أفضل.

خدمات الصحة الإنجابية

ينص البروتوكول الموقع على توفير 3 عيادات متنقلة، بالإضافة إلى 10 عيادات ثابتة، تعمل على تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لبرنامج «2 كفاية» بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمة، والأعلى في معدلات النمو السكاني، إذ تتاح بالمجان للفئات المستهدفة.

ويعمل البرنامج مع الجمعيات الشريكة، على توفير فريق عمل متكامل داخل العيادات لتقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية، كما يتضمن البروتوكول محورا للتوعية، متمثلا في تنفيذ ندوات توعية بالمحافظات المستهدفة، لنشر الوعي بالقضية السكانية، باستخدام عدد من الآليات من الندوات والمؤتمرات واللقاءات المجتمعية، وطباعة العديد من المواد الإعلامية، لتوزيعها وعمل فيديوهات توعوية عن القضية السكانية وصحة المرأة، ومن المقرر أن يستهدف العمل المناطق ذات الأولوية التي سيتم تحديدها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.