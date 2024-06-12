يصل لـ22.75%.. أعلى 5 شهادات ادخارية بعائد يصرف ربع سنوي في البنوك

توفر البنوك المصرية شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة ودوريات صرف متنوعة، لتناسب فئات مختلفة من المجتمع، منها شهادات مدة الـ3 سنوات، بعائد يصرف ربع سنويًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنوك، على المواقع الرسمية، نرصد في السطور التالية، أعلى 5 شهادات ثلاثية بدورية صرف العائد ربع سنويًا.

الشهادة الثلاثية في بنك الكويت الوطني

- الفائدة على الشهادة 22.75%.

- المدة 3 سنوات.

- دورية الصرف ربع سنويًا.

- الحد الأدنى لربط الشهادة 100 ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية من بنك الإمارات دبي الوطني

- الفائدة على الشهادة 21.5%.

- دورية الصرف ربع سنويًا.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 200 ألف جنيه.

- المدة 3 سنوات.

الشهادة الثلاثية من التجاري وفا

- الفائدة 20.75%.

- دورية الصرف ربع سنويًا.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 20 ألف جنيه.

- المدة 3 سنوات.

شهادة بريميم بنك التعمير والإسكان

- الفائدة على الشهادة 17.5% سنويًا.

- دورية الصرف ربع سنويًا.

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.

الشهادة المتميزة من بنك تنمية الصادرات

- الفائدة 18.5%.

- دورية الصرف ربع سنويًا.

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه.