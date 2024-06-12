شروط التسجيل في مبادرة بناة مصر الرقمية.. 8 تخصصات

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتح باب التسجيل في مُبادرة بناة مصر الرقمية وذلك للعام الدراسي 2025/2024، مشيرة إلى أنّ المبادرة عبارة عن منحة مجانية تهدف إلى إعداد كوادر متميزة لتنمية القدرات الإبداعية للشباب، وذلك لبناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات العالمية والجامعات المتخصصة، وأيضًا تطوير مهارات الأكاديميين وبناء خبرات عملية.

تخصصات تدريب مُبادرة «بُناة مصر»

وأوضحت وزارة الاتصالات أن المبادرة تنقسم إلى برنامجين، أولهما «ذوي الخبرة» ومدته 12 شهرًا، والبرنامج الاحترافي ومدته ثمانية أشهر، وينبغي على المتقدمين للالتحاق بمسارات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، والأنظمة المدمجة، والفنون الرقمية وتحليل الأعمال وتخطيط موارد المؤسسات، وتطوير البرمجيات وتصميم الإلكترونيات، أنّ تتوافر بهم الشروط التالية وفق كل تخصص:

تخصصات مسارات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي

- يجب أنّ يكون المتقدم للمُبادرة من خريجي كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، بأحد الأقسام التالية:

1. قسم الاتصالات.

2. قسم الحاسبات والإلكترونيات.

3. قسم الهندسة الطبية أو «ميكاترونيكس».

تخصصات مسار الفنون الرقمية

يجب أن يكون المتقدم للمُبادرة من خريجي الكليات التالية:

1. من خريجي كلية الهندسة قسم العمارة.

2. خريج كلية الفنون الجميلة.

3. خريج كلية الفنون التطبيقية.

4. خريج كلية التخطيط العُمراني.

تخصصات مسار تحليل الأعمال وتخطيط الموارد

يحب أن يكون المُتقدم للمبادرة من خريجي كلية الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال وتخطيط الموارد.