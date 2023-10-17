فتح باب التسجيل في مبادرة بُناة مصر الرقمية لتنمية مهارات الشباب

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب التسجيل في مبادرة بُناة مصر الرقمية للعام الدراسي 2023- 2024، التي تستهدف تنمية مهارات الشباب في أحدث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل المبادرة وكيفية التقديم، ومجالات التدريب، وفقا لما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتنقسم مبادرة بناة مصر الرقمية، إلى برنامجين:

- برنامج بُناة مصر الرقمية لذوي الخبرة

- تمتد المنحة المُقدمة من المبادرة في برنامج ذوي الخبرة إلى 12 شهرًا.

- المنحة مُقسمة إلى 3 فصول دراسية، تبدأ من الفصل الدراسي التحضيري، ثم يلتحق الطالب بالجامعة المسجل بها.

- يقدم الطالب مشروع تخرجه، ليحصل على شهادة الماجستير المهني في المسار التخصصي الملتحق به.

- يجرى توفير فرصة فريدة للمشاركين في البرنامج، للعمل على مشاريع عملية وتطبيق المعرفة النظرية في الواقع.

- برنامج بُناة مصر الرقمية الاحترافي

- يستهدف الخريجين ممن لديهم خبرة سابقة في مجال التكنولوجيا، لتعزيز مهاراتهم واكتساب معرفة عميقة في مجالات متقدمة.

- تمتد المنحة المقدمة من مبادرة بُناة مصر الرقمية للبرنامج الاحترافي، إلى 8 أشهر، مُقسمة إلى 3 فصول دراسية.

- تستهدف الخريجين الجُدد ممن يبحثون عن فرصة للدخول في مجال التكنولوجيا والاتصالات.

- إتاحة الفرصة للمشاركين في البرنامج الثاني لاكتساب المهارات الأساسية، لبناء مستقبل ناجح في هذا المجال.

مجالات التدريب في مبادرة بناة مصر الرقمية

يشمل التدريب عدة تخصصات:

- علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

- الأمن السيبراني.

- علوم الروبوتات والأتمتة.

- الفنون الرقمية.

- التكنولوجيا المالية.

- التدريب على مهارات القيادة والإدارة.

- تعلم مهارات اللغة الإنجليزية.

- مجموعة من مهارات العمل الجماعي والفعاليات.

كيفية التسجيل فى مبادرة بُناة مصر الرقمية

أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه على الراغبين في الالتحاق بمبادرة مصر الرقمية، التسجيل من خلال الرابط التالي: https://debi.gov.eg/.

الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة

- عدد من الجامعات الدولية المتخصصة في المجالات التقنية الحديثة.

- شركات عالمية عاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو تنمية المهارات القيادية أو اللغوية.

- تمنح تلك الجامعات العالمية درجة الماجيستير للطلاب الملتحقين بالمبادرة.

يشار إلى أن مبادرة بُناة مصر الرقمية هي منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستهدف بناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القدرات الإبداعية للشباب.