«معلومات الوزراء»: الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 ملايين طن منذ بداية العام

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا يوضح حجم الصادرات الزراعية منذ بداية العام.

الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 ملايين طن

وأضاف المركز، أنّ الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 ملايين طن منذ بداية العام، بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ نحو 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي أيضًا.

ولفت المركز إلى التعاون بين مصر وفنزويلا لدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي، كالتالي:

- فتح أسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري لدعم الاقتصاد الوطني.

- اتفق الجانبان على التعاون في مجالات الثروة الحيوانية والتحسين الوراثي وغيرهما.

طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية

- شهدت الصادرات الزراعية المصرية طفرة كبيرة نتيجة المشروعات العملاقة.

- حققت فائضًا في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

- زيادة الميزان التجاري الزراعي بين البلدين.