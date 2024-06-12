تحذير من ظاهرة جوية تضرب 10 دول عربية في العيد.. ومصر تسجل رقما قياسيا | عاجل

يبدو أن الموجة الحارة التي ضربت عددًا من الدول العربية من ضمنها مصر، لن تتوقف خلال الأيام المقبلة، إذ حذر خبراء الأرصاد من ظاهرة جوية تضرب 10 دول عربية، وتتسبب في ارتفاع الحرارة بشكل غير مسبوق، حيث تصل إلى ما يقارب 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

«اشتداد الطقس الحار في 10 دول عربية تزامنًا مع يوم عرفة وبداية عيد الأضحى»، هكذا كشف موقع «طقس العرب» وفقًا لمتخصصي مركز الطقس العربي الإقليمي، الذين أكدوا أنّ مناطق واسعة من الخليج العربي ستتأثر بشدة خلال عطلة العيد بموجة حارة ناتجة عن ارتفاع الضغط الجوي العلوي.

مصر تسجل رقما قياسيا في درجات الحرارة لم يحدث منذ 63 عاما

«ظاهرة القبة الحرارية التي تترافق بكتلة هوائية ذات تسخين سطحي مرتفع تسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية، خاصة في المناطق الصحراوية بالعراق والكويت وأجزاء من السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان ومصر، بحسب التقرير، وذلك تزامنًا مع يوم عرفة وعيد الأضحى، وذلك نتيجة ارتفاع متوقع في المرتفعات الجوية مما يدفع مزيد من الهواء الساخن نحو المنطقة.

التقرير الذي رصد تفاصيل ما سيحدث في 10 دول عربية خلال عطلة عيد الأضحى، كشف أنّ مصر سجلت رقما قياسيا تاريخيا لدرجات الحرارة لم يحدث منذ 63 عاما، بعد تأثرها بكتلة هوائية شديدة الحرارة كانت ذروتها يوم الجمعة 2024/6/7 وتحديداً على جنوب مصر في مدينة أسوان، إذ وصلت درجة الحرارة العظمى إلى 50.9 درجة مئوية، وسط أجواء حارقة.

وتشير البيانات المناخية العالمية الموثقة إلى أن درجة الحرارة هذه لم تسجل في تاريخ مصر أو في تاريخ القارة الأفريقية لشهر يونيو مقارنة بالأعوام السابقة، إذ سبق وسجلت درجة الحرارة العظمى لمدينة الخارجة المصرية بالوادي الجديد 50.3 درجة مئوية في 6/9/1961.

ماذا سيحدث في طقس 10 دول عربية خلال العيد؟

وقال المتنبئون الجويون في مركز طقس العرب، إنّ نهاية الأسبوع الجاري ستندفع إلى المنطقة كتلة هوائية حارة آتية من القارة الإفريقية مروراً بمصر، مما سيؤدي إلى ارتفاع واضح على درجات الحرارة في الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، وتستمر لعدة أيام حتى بداية عيد الأضحى، وتقترب درجات الحرارة في عدة مناطق من 40 درجة مئوية، ويسود طقس حار إلى حار جداً في مختلف المناطق، خاصة المنخفضات والأودية.

وبحسب التقرير، من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير ووفقا لبيانات الطقس، وتقع مصر في قلب الموجة الحارة نظرا لقربها من مركز الكتلة الهوائية الحارة.

وأكد التقرير أنّ العراق ليس محصنا من الأجواء الحارة، إذ من المتوقع بحسب المؤشرات الحالية، أن يتأثر بكتلة هوائية حارة خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة مع بداية الأسبوع المقبل، وتقترب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية في العاصمة بغداد، فيما تلامس 50 درجة مئوية في المناطق الجنوبية.

ويستمر تأثر دول الخليج العربي بالمرتفع المداري الذي يعمل على تجدد اندفاع الكتل الهوائية الحارة التي تعمل على استمرار الأجواء الحارة في مختلف المناطق مع يوم عرفة وعيد الأضحى، ويتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة مناطق من الكويت، وقطر، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، وتتجاوز 45 بالمئة في بعض المناطق، مثل العين في الإمارات، ومكة والمدينة المنورة في السعودية.