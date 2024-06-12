معلومات عن «روان» زوجة محمود تريزيجيه.. بماذا يتنبأ لها نجم منتخب مصر؟

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر محمود تريزيجيه، لاعب منتخب مصر ونادي طرابزون سبور التركي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة، بعد استضافته في أحد البرامج التليفزيونية، وتحدث خلالها اللاعب عن حياته الكروية، وتطرق لحياته العائلية والأسرية أيضًا.

وتحدث اللاعب محمود تريزيجيه عن زوجته التي وصفها بأنها «واجهة مشرفة»، إذ إنها تسانده باستمرار في كل خطواته ومشواره الكروي، وأشار خلال حديثه عنها إلى أنها أفضل منه في الكرة، فهي تفهمها كثيرًا: «زوجتي ساندتني كثيرًا في الأوقات الصعبة خلال مشواري الكروي».

معلومات عن زوجة محمود تريزيجيه

وبحسب صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، نستعرض معلومات عن زوجة محمود تريزيجيه بعد حديثه عنها:

- اسمها روان عمر القصري.

- تبلغ من العمر 29 عامًا.

- درست الهندسة في جامعة مصر الدولية.

- تعمل في مجال هندسة الكمبيوتر.

- حصلت زوجة تريزيجيه على ماجيستير في الذكاء الاصطناعي من جامعة Aston البريطانية في برمنجهام.

- كانت «روان» القصري زوجة محمود تريزيجيه تعمل في وزارة الإسكان.

- أعلن لاعب الكرة الشهير محمود تريزيجيه خطوبته على روان عمر القصري في شهر يوليو عام 2018، عقب انتهاء مباريات مصر في روسيا بكأس العالم.

- تزوج محمود حسن تريزيجه من روان عمر القصري بعد قص حب استمرت لسنوات طويلة.

- تحب روان الخصوصية، لذلك تغلق حسابها على «الإنستجرام».

وكان نجم المنتخب المصري، قال في تصريحات سابقة في اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، إنّ دراسة زوجته «روان» لا تتعارض مع عملها ودورها كزوجة: «روان عمرها ما قصرت في بيتها، هي سيدة مصرية أصيلة، وواجبات البيت بتعملها وأكتر، وعملت الماجستير في سنة واحدة بس، وفيه ناس بتعمله في سنين كتير».

وتحدّث «تريزيجيه» عن دعمه الدائم لزوجته وتوقعاته لها بالأفضل في مستقبلها قائلًا: «روان ما شاء الله أتنبأ لها تكون وزيرة في يوم من الأيام، وهي تستحق كتير، وباباها ومامتها وقفوا معاها من أول المشوار، وهما لهم الفضل الأكبر للي هي وصلتله دلوقتي، وأنا ساعدتها بشكل بسيط، وأتنبأ لها حياة كبيرة، عشان هي مجتهدة».