«تعليم البحر الأحمر»: لم نرصد أي شكاوى في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة

قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن غرفة عمليات تعليم البحر الأحمر لم ترصد أي شكاوى بخصوص ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة لمادتي الاقتصاد والإحصاء.

غرفة عمليات البحر الأحمر

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن غرفة عمليات البحر الأحمر منعقدة طوال فترة الامتحانات، لافتا إلى انتظام المراقبين ووصولهم للجان في المواعيد المقررة وتوفير أجواء الهدوء حفاظاً علي سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة في مواعيدها.

امتحانات الثانوية العامة

وشهد تعليم البحر الأحمر بدء امتحانات الثانوية العامة في عدد 13 لجنة، وانتظم 3714 طالبا وطالبة في هدوء ويسر، وشهد محيط اللجان هدوءا وحالة تنظيمية بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية ومسؤولي التعليم.