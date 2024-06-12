لتحقيق الطاقة النظيفة.. «بنها» ضمن أفضل 10 جامعات عالميا بتصنيف التايمز

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة جاءت بالمركز الـ10 ضمن 987 على مستوى العالم في تحقيق الهدف السابع «الطاقة النظيفة»، وبالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، كما جاءت بالمركز الـ79 من ضمن 924 على مستوى العالم في تحقيق الهدف الثالث عشر «الحفاظ على المناخ»، وبالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية.

تصنيف التايمز البريطاني

وأضاف «الجيزاوي»، أن جامعة بنها احتلت الفئة 401 - 600 ضمن 2152 جامعة عالميا من 125 دولة، في الترتيب العام، وعلى المستوى المحلى احتلت جامعة بنها الفئة الثالثة بالمشاركة مع جامعات أخرى، وذلك ضمن 46 جامعة مصرية حكومية وخاصة بتصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدامة.

مقارنة أداء الجامعات عالميا

وأضاف أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية التي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا، وان تصنيف التأثير في دورته الخامسة يقيس مُساهمة كل جامعة وأدائها فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل الصحة والرفاهية، والحد من عدم المساواة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، والتعليم الجيد.

وأوضح رئيس الجامعة أن تصنيف التأثير تُظهر التزام المؤسسة الخاضعة للتصنيف بدعم أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر التابعة للأمم المتحدة في مجال التعليم، والبحث العلمي ونقل المعرفة، وتجسيدها في مُمارساتها الداخلية.

ويعتمد التصنيف في طريقة عملة عدد من المُؤشرات عبر ثلاث مجالات، هي البحث العلمي المنشور خلال الخمس سنوات الأخيرة بالمجلات والدوريات العلمية العالمية، وأنشطة التوعية، والإدارة والإشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.