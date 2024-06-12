إجمالي إيرادات فيلم السرب قبل ساعات من انطلاق موسم عيد الأضحى.. يغرد في الصدارة

ساعات تفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحي 2024، الذى يضم أفلاما متنوعة ما بين التاريخي والكوميدي والأكشن، بمشاركة نجوم الصف الأول في منافسة قوية على عيدية الجمهور وشباك تذاكر الإيرادات، لكن ما تزال هناك منافسة قوية بين مجموعة من الأفلام مستمرة منذ أسابيع، لعل في مقدمتها فيلم السرب.

إجمالي إيرادات فيلم السرب

كشف مدير التوزيع السينمائي محمود الدفرواي لـ«الوطن»، أن فيلم السرب حقق إجمالي إيرادات بلغت 42 مليونًا و17 ألفًا و526 جنيهًا، منذ 6 أسابيع من طرحه فى دور العرض السينمائية، محتلا المركز الأول في شباك التذاكر على مدار أيام عرضه.

قصة وأبطال فيلم السرب

وتدور أحداث فيلم السرب حول الملحمة الوطنية للضربة الجوية في درنة الليبية، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، صبا مبارك، نيللى كريم، شريف منير، كريم فهمي، محمود عبدالمغني، وآخرين.