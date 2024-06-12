أحمد جمال سعيد يستعد لتصوير مسلسل وتر حساس

يستعد الفنان أحمد جمال سعيد، لبدء تصوير أحدث أعماله الدرامية الذي يحمل اسم «وتر حساس»، مكون من 45 حلقة، تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج، إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة صبا مبارك، محمد علاء، هيدي كرم، إنجي المقدم، وجار التعاقد مع باقي الفنانين.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

في وقت سابق، كشف المخرج وائل فرج، عن أحداث المسلسل، معربا عن سعادته بالتعاون مع «صبا» للمرة الثانية، بعد نجاح مسلسل بين السطور، مشيرًا إلى أنه بدأ حاليًا التحضيرات الأولية للمسلسل، وتواصل المتحدة التعاقدات مع باقي فريق العمل، استعدادا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «فرج» أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين أقرب الناس، مضيفًا: على سبيل المثال ممكن تتعامل مع شخص معين بطريقة معينة، «لكن تكتشف بعد فترة، أنه بقى حد تاني، لما ضغطت على الوتر الحساس اللي كان مخبيه عن الناس».

آخر أعمال أحمد جمال سعيد

يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال سعيد، مشاركته في مسلسل كامل العدد الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

ومسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبد الوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.