 رابط نتيجة التجمعات التنموية لمحافظتي جنوب وشمال سيناء.. احصل على منزل و5 أفدنة

أعلنت محافظة جنوب سيناء إطلاق رابط نتيجة التجمعات التنموية لمحافظتي جنوب وشمال سيناء، في إطار جهود المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين مختلف المناطق، حيث يحصل الفائز في القرعة على منزل وحوش بمساحة 200 متر، إضافة إلى 5 أفدنة زراعية بالمجمع التنموي الذي فاز به.

رابط نتيجة التجمعات التنموية لمحافظتي جنوب وشمال سيناء

وبحسب بيان محافظة جنوب سيناء، فيُمكن للمُواطنين الاطلاع على نتائج التجمعات التنموية من خلال زيارة الرابط المخصص من هنا، ومعرفة النتيجة بالرقم القومي، الذي تم الإعلان عنه عبر المواقع الرسمية للمُحافظتين، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للمُواطنين لتمكينهم من مُتابعة التقدم المُحرز في مشاريع التنمية.

نتائج التجمعات التنموية

ودعت المحافظة المواطنين إلى زيارة الرابط الإلكتروني المُعلن للحصول على نتائج التجمعات التنموية، والاستفادة من الفرص المتاحة، كما أكدت أن فرق العمل في المحافظة مُستعدة للرد على أي استفسارات، أو تساؤلات تتعلق بالنتائج والخدمات المُقدمة.

فوده: التجمعات التنموية تهدف لتحسين الظروف المعيشية

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المحافظتين، وتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية المتكافئة.

وأضاف أن التجمعات التنموية تشمل مجموعة من المشاريع التي تستهدف تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز فرص العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أوضح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن نتائج التجمعات التنموية ستُتيح للمواطنين التعرف على تفاصيل المشاريع التنموية التي تم تنفيذها أو تلك التي قيد التنفيذ، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لتحسين جودة الحياة في المحافظتين.

وتؤكد محافظة جنوب سيناء استمرارها في العمل الدؤوب لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار في كافة أنحاء المحافظة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.