سكرتير عام شمال سيناء: المحافظة تمتلك تراثا كبيرا من الهوية البصرية

قال اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن المحافظة تمتلك تراثا كبيرا من الهوية البصرية تنفرد به عن باقي محافظات الجمهورية، وذلك خلال خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته.

أهمية الهوية البصرية

وأشار السكرتير العام إلى أهمية الهوية البصرية وارتباطها الوثيق بالبيئة المحيطة، وهو ما يؤثر ويعزز من قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين بمختلف فئاتهم، خاصة الأطفال والشباب، وأعلن السكرتير العام عن تشكيل فريق عمل من مختلف الجهات المعنية لإعداد دليل الهوية البصرية لمحافظة شمال سيناء، مع اقتراح مصادر التمويل الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ المشروعات الاسترشادية بالمحافظة لتطبيق الهوية البصرية، واقتراح البرامج الإعلامية التعريفية التي ستتم بالمحافظة للتأكيد على أهمية خلق هوية بصرية للمحافظة بما يتناسب مع تاريخها وإبراز الوجه الحضاري للمحافظة في مختلف المدن.

محاور الهوية البصرية

واستعرض الغندور محاور الهوية البصرية والأهداف من خلق هوية بصرية للمحافظة ومنهجية وآليات العمل على إعداد الدليل وتنفيذ الهوية البصرية، إضافة إلى مناقشة دور كل جهة من الجهات المشاركة والاستماع للمقترحات والأفكار والاستفسارات من الجهات المعنية.

أشار إلى أن كل جهة من الجهات المشاركة في إعداد الهوية البصرية لشمال سيناء يجب أن تهتم بالمردود الثقافي والهوية الخاصة بالمحافظة،مؤكدا علي أن المردود الثقافي والعمارة تختلف من محافظة إلي أخري.