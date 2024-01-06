الخدمات الحكومية تصل إلى التجمعات التنموية برأس سدر بعد تسليمها للمواطنين

أكد علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، اليوم السبت، بدء تشغيل الإدارات الحكومية لمكاتبها داخل تجمع السحيمي التنموي، التابع لمدينة رأس سدر، وهي تعد من ضمن 6 تجمعات جرى تسليمها خلال عام 2023، منها تجمع «الحمى والسحيمي، والنهايات، وسهل القاع، وإسلي، وعريق »، جاء هذا بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، نائبًا عن اللواء الدكتور خالد فودة، المحافظ ومديري المديريات بالمحافظة.

مواصفات تجمع السحيمي بمدينة رأس سدر

وأوضح رئيس المدينة، أن تجمع السحيمي يضم 16 منزلا، و5 أفدنة لكل مستحق كمرحلة أولى وعدد 6 منازل و5 أفدنة لكل مستحق كمرحلة ثانية، بإجمالي 22 منزلا، على مساحة إجمالية 110 فدادين، كما بلغت مساحة المنزل داخل التجمع 200 متر مربع، وجرى البناء فيها على 120 متر مربع، وتخصيص 80 متر مربع، كمنطقة لاند سكيب، ويتكون المنزل من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

المشروعات القائمة داخل تجمع السحيمي

الجدير بالذكر أن تجمع السحيمي، من أفضل 6 تجمعات تنموية بمدينة رأس سدر والذي جرى تسليمه للمواطنين، بعد قيام جهاز تحسين الأراضي ومركز بحوث الصحراء ومديرية زراعة جنوب سيناء، بإعداد الأراضي وتسويتها وإنشاء طرق داخلية وفواصل وتخطيط مساحات للأراضي وترقيمها، وإقامة شبكات للري رئيسية وفرعية وحقلية.