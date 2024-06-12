إجازة عيد الأضحى للبنوك في مصر.. متى تعود للعمل مرة أخرى؟

كشف البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى للبنوك المختلفة داخل مصر بشكل رسمي، والتي تمتد إلى عدد 5 أيام سيكون خلالها العمل داخل فروع البنوك متعطلاً عن استقبال المواطنين والعملاء.

تفاصيل إجازة عيد الأضحى للبنوك

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة بشأن إجازة عيد الأضحى للبنوك داخل مصر.

ووفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري، فإن إجازة البنوك بمناسبة كل من وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، تبدأ منذ يوم الأحد الموافق 16 من شهر يونيو الجاري، وتستمر على مدار 5 أيام، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 20 من الشهر ذاته.

موعد عودة العمل في البنوك بعد إجازة عيد الأضحى

وحسب البيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري، فإن البنوك المختلفة سوف تعود إلى العمل مرة أخرى عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، وتحديداً في يوم الأحد الموافق 23 من شهر يونيو الجاري.

خدمات بنكية متاحة خلال إجازة عيد الأضحى

وهناك العديد من الخدمات البنكية المتاحة خلال إجازة عيد الأضحى، ويأتي من أبرزها:

- استخدام المحفظة الذكية.

- عمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة.

- خدمات التحويل النقدي عبر تطبيق إنستاباي وتطبيقات البنوك المختلفة.

- إمكانية التواصل مع خدمة العملاء بمختلف البنوك.

- شراء أو كسر شهادات الادخار المختلفة أو الودائع، وذلك عبر الموبايل البنكي.