البنك المركزي يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه

يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أدوات دين حكومية «أذون الخزانة» آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، غدًا الأربعاء، وبعد غد الخميس، بإجمالي 95 مليار جنيه.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، توزع قيمة أذون الخزانة 95 مليار جنيه، المقرر طرحها يومي الأربعاء والخميس المقبل كالتالي:

الأربعاء 12 يونيو 2024

- أذون خزانة آجل 6 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

- أذون خزانة آجل العام بقيمة 20 مليار جنيه.

الخميس 13 يونيو 2024

- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه.

العروض المقدمة والمقبولة

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة عائد يصل إلى 35.001%، ووافق المركزي المصري، على متوسط عائد يصل إلى 25.993%.

يذكر أن وزارة المالية تعمل على توكيل البنك المركزي المصري، من أجل طرح وإدارة أذون الخزانة، لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة مثل «الأجور».