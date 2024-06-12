الضلوع والفلتو والإنتركوت.. أفضل قطعة في ذبيحة عيد الأضحى وطريقة تحضيرها

أنواع عديدة لقطعيات اللحم في الذبيحة، ولكل نوع استخدام معين، هناك قطع داخل الذبيحة تستخدم لعمل اللحم المفروم، وقطع أخرى تُعد الخيار الأفضل للطبيخ، وتختلف الأذواق من شخص لآخر، لكن هناك قطعيات تصنف من أفضل القطعيات.

الفلتو

تُعد قطعة اللحم الفلتو، من أطرى قطع اللحم في العجول، يمكن استخدامه في الطبيخ أو عمل الستيك، لكن يُفضل استخدامه في الشوي، لأنها أكثر طرق الطهي التي تحافظ على قوام قطعة الفلتو، وفقًا لما ذكره صلاح حسن، صاحب أحد محال الجزارة، خلال حديثه لـ«الوطن».

طريق تحضير الفلتو

لا يحتاج اللحم الفلتو، إلى وقت طويل في تسويتها، وقدم الشيف علاء الشربيني خلال إحدى حلقات برنامجه «أحلى أكلى»، طريقة سهلة لتحضيرها:

- قطع لحم فلتو

- بهارات

- ملح وفلفل

- بصل

- ثوم

الإنتركوت

قطعية الإنتركوت من أحلى قطع اللحم، وتُعد من أجود الأنواع وذات طعم مميز، ويفضل استخدامها لعمل ورقة اللحمة، أو صينية اللحم بالبصل.

طريقة تحضير الإنتركوت

- قطع لحم إنتركوت

- ماء بصل

- ثوم

- زيت زيتون

- ملح وفلفل

الضلوع

تُعد الضلوع «الريش» من الأطباق المفضلة، لدى الكثير من الأشخاص، خلال عيد الأضحى المبارك، فهي تتميز بالدسم والمذاق الحلو، ولا تحتاج لوقت طويل في التسوية.

طريقة تحضير الضلوع

لا تختلف طريقة تحضير الريش، سواء كانت بقري أو ضاني، أفضل طريقة لطهيها هي الشوي، وذلك للتخلص من الدهون التي تحتويها، كما أنها لا تحتاج لمقادير كثيرة، وفقاً لما جاء في إحدى حلقات برنامج «أحلى أكلة»:

- ريش ضاني أو بقري

- ماء طماطم

- ماء بصل

- فلفل

- ملح