بث مباشر من حفل زفاف محمد هاني بحضور نجوم الكرة.. أبرزهم حسام غالي

يحتفل محمد هاني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بحفل زفافه، اليوم، في أحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور عدد من نجوم كرة القدم.

ووثقت كاميرا «الوطن» بعض اللقطات المباشرة، من حفل زفاف محمد هاني، ظهير أيمن النادي الأهلي، إذ ظهر اللاعب مرتديا بدلة باللون الأبيض والأسود، بجانب زوجته حبيبة أبو الفتوح، التي طلت بفستان أبيض ممسكة باقة ورود باللون الأخضر.

حسام غالي ينشر صورا من حفل الزفاف

حسام غالى نجم خط وسط الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، نشر عبر صفحته في موقع إنستجرام صورة عبر حسابه الرسمي قبل بدء حفل زفاف محمد هاني، حيث تعد زوجة «غالي» شقيقة العروس حبيبة أبو الفتوح.

معلومات عن زوجة اللاعب محمد هاني

- تُدعى حبيبة أبو الفتوح.

- الشقيقة الصغرى من وسط 3 شقيقات «منة ولميس وحبيبة».

- شقيقتها الكبرى «لميس» زوجة الكابتن حسام غالي.

- تربطها علاقة صداقة قوية بشقيقتيها.

- تشبه والدتها كثيرًا وشقيقتيها منه ولميس في الملامح.

- تخرجت في عام 2022.

- تمت خطبتها على محمد هاني في 2020.

- وعقد قرانها في 2022.

- لا تتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

- يتابعها ما يقرب من 450 متابعا فقط على «إنستجرام».