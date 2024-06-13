السنوار يراوغ إسرائيل.. فيديو يكشف تلاعبه بجيش الاحتلال وإجباره على اختيار صعب

يتفق المحللون الإسرائيليون على أن تنفيذ الفصائل الفلسطينية لعملية «طوفان الأقصى» استغرق استعدادًا طويلًا، يقدره البعض بعقد من الزمن، وفقًا لما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، وأكده رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر مقاطع فيديو لقائد الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار، حول خطته لمراوغة الاحتلال وفرض مطالب الفلسطينيين على إسرائيل.

فيديو ليحيى السنوار يكشف الحقائق

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار، تم تسجيله في 6 يونيو 2021، بعد تنفيذ عملية سيف القدس، أشار فيه إلى أن ما جرى كان «بروفا» أو «مناورة» لاختبار قدراتهم.

وأضاف خلال اللقاء الجماهيري أن دولة الاحتلال هشة وضعيفة، على الرغم من ترسانتها العسكرية الكبيرة، مؤكدًا أن الفصائل الفلسطينية لديها القدرة على إخضاع هذا الكيان، ليكتشف الاحتلال كيف ستتطور الأحداث في الفترات القادمة.

وأوضح «السنوار» خلال خطابه، أن الفصائل الفلسطينية لديها خطة لن تستغرق سوي شهور قليلة، وهو يري إمكانية تنفيذها خلال عام على الأكثر، لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على خيارين لا ثالث لهم.

وأضاف أن الخيار الأول هو أن يجبر الفلسطينيون والعالم دولة الاحتلال الإسرائيلي على احترام القانون الدولي وتنفيذه، والانسحاب من القدس وعودة اللاجئين وإقامة دولة فلسطينية، أما الخيار الثاني فهو أن تدخل إسرائيل في حالة تصادم مع قرارات العالم، وتعزلها وتنهي حالة اندماجها في المجتمع الدولي.

وأكد يحيى السنوار، أن الهدف من تلك الخطة تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة، والتي تتمثل في حرية التنقل والحركة وعودة اللاجئين وتحرير مدينة القدس، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الحرب تدخل شهرها التاسع

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي ودولة الاحتلال تشن حرب ضروس على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 100 ألف فلسطيني، وهو ما تسبب في حالة غضب شعبي عالمي، فخرجت المظاهرات من قلب جامعات النخبة الأمريكية، وبدأت الدول تلو الأخرى تعترف بدولة فلسطين.

وأعلنت جزر المالديف، في وقت سابق، رفض استقبال أي إسرائيليين خلال فترة الصيف، فيما كشفت كولومبيا عن منع تصدير الفحم لتل أبيب وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

وأدرجت الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء لأكثر الدول التي تقتل الأطفال، فيما تسعي المحكمة الجنائية لإصدار قرار اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.