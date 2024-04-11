زحام في الحدائق والمتنزهات بالقليوبية خلال ثاني أيام العيد

شهدت الحدائق والمتنزهات في القليوبية زحاما شديدا للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك من الزائرين من مختلف الأعمار والجنسيات، بينها حدائق القناطر الخيرية التي ظهرت في أبهى صورها لاستقبال المواطنين.

الاحتفال في حدائق القناطر

وبدأت حدائق القناطر الخيرية استقبال الزائرين من الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى 10 مساء، للاستمتاع بجمال نهر النيل، حيث تشهد حدائق القناطر الخيرية إقبالا كبيرا من المواطنين والأسر، خاصة في الأعياد والمناسبات العامة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، بالإضافة لاستقلال المراكب النيلية.

زحام على كورنيش النيل في بنها

كما شهد كورنيش النيل في بنها، زحاما شديدا بعد أعمال التطوير التي شهدها، خاصة الممشى الذي امتد لمسافة أكثر من كيلومتر، بالإضافة إلى ركوب الخيل.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

من جانبه، أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن مديرية الزراعة جاهزة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، لمنع أي تعد لأنها قضية أمن قومي، وتهم الأجيال القادمة، ولا بد من الحفاظ عليها.

متابعة أعمال النظافة أولا بأول

وطالب المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بكافة الشوارع والميادين العامة بنطاق المحافظة خلال إجازة عيد الفطر، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.