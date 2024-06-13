«القومي للطفولة» يعقد أول اجتماع لمجلس إدارته بالتشكيل الجديد

عقد المجلس القومي للطفولة والامومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، أول اجتماع لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 181 لسنة 2024 بشأن تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة.

قرار تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة

جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام كمال نظيف نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، الدكتورة غادة الدري، الدكتور سامح عوض، الدكتور كرم ملاك، وعبداللطيف صبحي، الدكتور نور أسامة، وعمر خالد سعد، ومي زين الدين، وحنان جرجس شوقي، وسارة عزيز، ودينا سيد عبد الوهاب، وميراي نسيم.

واستهلت الدكتورة سحر السنباطي كلمتها خلال الاجتماع بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لصدور القرار الجمهوري بتشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي يتفق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، ويعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بإنفاذ حقوق الطفل ووضع قضايا الطفولة في المكانة التي تستحقها.

وأعربت السنباطي عن سعادتها بعقد أول اجتماع لمجلس الإدارة، مشيدة باختيار الأعضاء الذين تم اختيارهم من الشخصيات التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال الطفولة والأمومة، ومن رجال الثقافة، والفنون، والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، حيث عرض أعضاء المجلس خطتهم لدعم المجلس بما يمتلكونه من خبرات علمية وعملية بهذا المجال، كما أكدت الدكتورة سحر تقديم سبل الدعم للأعضاء بما يساهم في تمكينهم لتنفيذ خطط المجلس المستقبلية.

واستعرضت السنباطي، خطة المرحلة المقبلة لعمل القومي للطفولة والأمومة طبقًا لتوصيات لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بمؤتمر جنيف الأخير، وبما يتماشي مع قانون المجلس الجديد ومتطلباته من أجل إعلاء المصلحه الفضلى للطفل المصري.

كما استعرضت أهم البرامج والأنشطة التي يعمل عليها المجلس القومي للطفولة والأمومة في الوقت الحالي، فضلا عن الإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة وخطته التنفيذية، وأهم المبادرات التي ينفذها المجلس الخاصة بالطفل، إضافة إلى آليات عمل المنظومة الوطنية لحماية الطفل.

وأشارت السنباطي، إلى أنّ الاجتماع ناقش أهم القضايا والتحديات التي تواجه الأطفال، مؤكدة تقديم سبل الدعم لحماية الأطفال خاصة المعرضين للخطر، وتعزيز سبل التعاون مع الوزارات والجهات والمجالس القومية ذات الصلة من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.