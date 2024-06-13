تردد القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر والجونة.. اعرف خطوات ضبطها في البيت

ينتظر عشاق ومحبو الساحرة المستديرة، متابعة مباراة نادي فيوتشر والجونة، المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة الـ7 مساءً بتوقيت القاهرة، التي تذاع على استاد السلام، وجاء ذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر والجونة

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة نادي مودرن فيوتشر والجونة، في تمام الـ7 مساءً اليوم، على إحدى القنوات التي حصلت على حقوق البث وهي ON Time Sports 2 HD، ويمكن تنزيلها والمشاهدة عليها عبر إدخال التردد التالي

القمر:Eutelsat 7 West A

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

التصحيح: DVB-S QPSK 5/6

التشفير: مفتوح

طريقة تنزيل القناة

التوجه مباشرة إلى الإعدادت عبر استخدام الريموت كنترول.

العمل على اختيار قائمة القنوات

النقر على إعدادت القناة ومن ثم تحديد القمر الصناعي الخاص بها

بمجرد النقر تظهر لك مجموعة كبيرة من الخيارات

يمكنك في تلك الخطوة النقر على زر بدء

تبدأ عملية البحث بشكل تلقائي.

في الخطوة التالية ستظهر لك رسالة تأكيد.

اضغط على علامة حفظ لتجد كثير من القنوات الجديدة تمت إضافتها مرة واحدة وتم تنزيل القناة التي قمت بتحديدها.

تشكيل نادي فيوتشر

يطل الفريق نادي فيوتشر في مواجهة حاسمة يترقبها عشاق الكرة المصرية على استاد السلام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، وقد أستقر علي ماهر مدرب فيوتشر على التشكيل الذي سوف يقود به اللقاء أمام الجونة وهو كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم «جنش».

خط الدفاع: جوزيف جوناثان – سعد سمير – محمود مرعي – عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مهند لاشين – كريم نيدفيد – ناصر ماهر – أيمن صفاقسي – مصطفى البدري.

خط الهجوم: مروان محسن.