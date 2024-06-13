استمرار عرض فيلم السرب ضمن موسم عيد الأضحى

يواصل فيلم السرب تحقيق النجاحات، إذ يلقى إقبالا جماهيريًا كبيرًا وزيادة في الإيرادات بشباك التذاكر داخل دور العرض السينمائية منذ طرحه ضمن موسم أفلام عيد الفطر، ليستمر عرضه ضمن أفلام عيد الأضحى.

إيرادات فيلم السرب بدور العرض

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنّ فيلم السرب حقق أمس الأربعاء، نحو 72 ألف جنيه، محتلًا المركز الرابع في قائمة الأفلام المنافسة في السينما.

قصة فيلم السرب

السرب فيلم يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وتنفيذ قوات الجيش لعمليات للتصدي للجماعات الإرهابية.

ويشارك في بطولة فيلم السرب عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد السقا، وكريم فهمي، ومحمد ممدوح، وشريف منير، ونيللى كريم، ومحمود عبد المغني، وهند صبري، وصبا مبارك، وعدد آخر من ضيوف الشرف من اخراج أحمد نادر جلال، وتأليف عمر عبدالحليم.