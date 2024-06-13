«مسافرون للسياحة»: فنادق العلمين والإسكندرية كاملة العدد في عيد الأضحى

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إنّ نسب الإشغالات السياحية بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك كاملة العدد في أغلب الفنادق خاصة في القاهرة والإسكندرية والعلمين الجديدة لتصل إلى نسبة 100%.

وكشف «عبد اللطيف»، في تصريحات له، اليوم الخميس، أنه طبقا للحجوزات المسبقة في المدن السياحية، فنجد أن نسب الإشغال الفندقي في شرم الشيخ تتراوح ما بين 75 و80%،؜ وكذلك في مدن جنوب سيناء مثل رأس سدر ود هب وطابا ونويبع، مشيرا إلى وجود جنسيات أجنبية مختلفة في شرم الشيخ وجنوب سيناء وهي الإيطاليين والروس والأوكران والبولنديين والأتراك والعرب والمصريين هذا بخلاف الكازاخستانيين.

قضاء إجازة العيد في نويبع وطابا ودهب وسفاجا

ولفت رئيس الجمعية، أنه بالنسبة للسياحة الداخلية فإن المصريين يبحثون عن الأماكن السياحية المتميزة وأسعارها مناسبة وهناك الكثير من الأماكن السياحية في مصر، التي تجذب المصريين لقضاء إجازة العيد بها مثل نويبع وطابا ودهب وسفاجا، موضحا أن مدينة العلمين والساحل الشمالي تشهد إشغالات كبيرة جدا سواء في الفنادق أو الوحدات والشاليهات بالقرى السياحية، هناك خاصة من المصريين والعرب وبالفعل بدأت الحركة تتزايد بشكل ملحوظ هناك منذ بداية شهر يونيو، وستصل إلى مرحلة كامل العدد خلال عيد الأضحى المبارك.

نسبة الاشغالات السياحية

وفيما يتعلق بمرسى علم والغردقة أكد أن نسبة الإشغالات السياحية ستصل إلى 90%؜ في أغلب الفنادق وأغلبها جنسيات أجنبية من الإيطاليين والأوكران، بالإضافة إلى بعض الجنسيات العربية ويتواجد المصريون بشكل كبير، موضحا أن الحركة السياحية من المنتظر أن تستمر بشكل كبير وارتفاع في نسب الإشغالات بعد عيد الأضحى نتيجة لبداية الموسم الصيفي والإجازات وانتهاء العام الدراسي وعودة المصريين بالخارج لمصر لقضاء إجازاتهم.