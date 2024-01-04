أفضل المدن السياحية لقضاء إجازة نصف السنة.. مشاتٍ دافئة

أيام ونستقبل إجازة نصف السنة، وتزداد مؤشرات البحث عن أفضل المدن السياحية لقضاء الإجازة في مشتى دافئ تزامنًا مع فصل الشتاء، وتأتي الغردقة من أفضل المدن الشتوية لقضاء إجازة دافئة.

أفضل الأماكن الشتوية لقضاء إجازة نصف السنة

كشف عصام علي، عضو غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، عن أن الغردقة من افضل الأماكن الشتوية لقضاء إجازة نصف السنة إذ تُعتبر مشتي دافئ لما تملكه من أجواء شتوية دافئة وشمس مشرقة وفنادق ومنتجعات سياحية وشاليهات وأماكن الفسح والخروجات.

الغردقة أفضل أماكن للفسح

أضاف أن الغردقة تضم العديد من أماكن الفسح والخروجات والمعالم والمماشي السياحية في إجازة نصف السنة أهمها متحف الرمال ومتحف الغردقة ومتحف الأكواريوم، ومتحف الغردقة لعلوم البحار، وعدد من الجزر البحرية يأتي على رأسها جزيرة الجفتون وعدد من المماشي السياحية وهي «الممشى السياحي، والممشى الأحياء، وممشى شيري، وممشى فلفلة، وممشى النصر».

وأشار إلى أنّ الغردقة تبعد عن القاهرة مسافة 450 كليومترا أي نحو 5 ساعات بالسيارة، وتمتد لمسافة 40 كيلومترًا على طول الساحل، بدء من الجونة شمال حتى سهل حشيش جنوبا.