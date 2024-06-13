آخر موعد للتقديم في معهد معاوني الأمن 2024.. باق أيام قليلة

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء التقديم في معهد معاوني الأمن 2024، الذي أعلنت وزارة الداخلية عن بدأه يوم السبت الموافق 18 مايو الماضي، ويعد معهد معاوني الأمن من أبرز المعاهد التي يسعى الكثيرين للالتحاق بها، وتحديدا الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من شهادات، إذ تتيح لهم وزارة الداخلية الالتحاق بالمعهد للدراسة به لمدة 4 سنوات يتم تدريبهم على فنون القتال.

وأوضحت وزارة الداخلية مواعيد التقديم لمعهد معاوني الأمن 2024، ونوضح من خلال هذا التقرير آخر موعد للتقديم في معهد معاوني الأمن 2024، والتي جاءت كالتالي:

آخر موعد للتقديم في معهد معاوني الأمن 2024

وحددت وزارة الداخلية آخر موعد للتقديم في معهد معاوني الأمن 2024، والذي يستمر لمدة 40 يوما، ليوافق آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 27 من شهر يونيه الجاري.

كيفية التقديم في معهد معاوني الأمن 2024.. الحق قبل الانتهاء

وأتاحت وزارة الداخلية الفرصة للراغبين في التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 لإجراء ذلك إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية، إذ يقوم الراغب في التقديم بالدخول للموقع ثم الدخول إلى الصفحة الخاصة بخدمات معاوني الأمن من هنــــــــــــا.

ماذا يحدث بعد انتهاء موعد التقديم؟

وبعد انتهاء موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024، تقوم وزارة الداخلية بالإعلان عن موعد الاختبارات، والتي يتم إجراءها في عدة أماكن تم تحديدها، وتتمثل في «معهد معاوني الأمن بطرة، معهد معاوني الأمن بالبحيرة بمدخل وادي النطرون، معهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات، معهد تأهيل الأفراد بسوهاج بحي الكوثر».