«القليوبية» تحذّر من التعدي على الأراضي الزراعية في العيد: سننفذ حملات مفاجئة

وجّه عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إنذارا شديد اللهجة للمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال احتفالات المحافظة بعيد الاضحى، قائلا: «من يعتقد انشغال أجهزة الدولة في تأمين الاحتفالات فهو واهم».

وأضاف أنّ أعين رجال حماية الأراضي الزراعية في حالة يقظة مستمرة، وسيتم شن الحملات المفاجئة ليلا ونهارا.

رصد جميع المخالفات والتعديات

وأوضح أنّ المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية بشكل فوري، وسيتم إزالتها بالتنسيق مع قوات أمن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لتكون رسالة ردع لكل متعدٍ، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها.

حملة مكبرة بالخانكة

وأكد المحافظ شن حملة مكبرة في الخانكة، أسفرت عن إزالة حالتي تعدٍ على مساحة 2300 متر مربع، عبارة عن أسوار بالطوب السويسي دون مسلحات مقامة على الأرض الزراعية، بحوض المنسي حيث تمت الإزالة بشكل كلي باستخدام معدات الوحدة المحلية، وخلال الإزالة وجّه المحافظ برفع وضبط الطوب السويسي ومواد البناء المستخدمة للبناء لعدم استخدامه مرة أخرى في المخالفة.

وشددَّ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين لفرض هيبة الدولة، فضلا عن استمرار المرور الميداني لرصد أي مُخالفات في المهد وإزالتها فورا.

وجدد التشديد على المرور الميداني المُستمر على مدار اليوم خاصة في الأوقات المُتأخرة من اليوم وأيام الإجازات والعُطلات الرسمية.