10 أحداث مهمة تنتظر المصريين عقب عيد الأضحى 2024.. اعرف التفاصيل

أحداث مهمة تنتظر المصريين عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، تستعد العديد من الجهات الحكومية لتنفيذها، وبينها الإعلان عن طرح شقق سكنية وحلف اليمين الدستورية للحكومية الجديدة .

حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة

وأكد مصدر حكومي مطلع، أن حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة سيكون بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

طرح وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل

وكشفت مصادر في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن أنّ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يستعد لطرح وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال احتفالات 30 يونيو.

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الصندوق يسابق الزمن لإنهاء تجهيزات الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي ووحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مشيرة إلى أنّ الصندوق يسعى الآن للانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الـ14 لمحدوي الدخل، قبل نهاية ديسمبر المقبل.

طرح شقق إسكان متميز تُطل على الأهرامات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عبر موقعها الإلكتروني، طرح 984 وحدة سكنية في المرحلة الأولى لمشروع «Valley Towers» بمدينة حدائق أكتوبر، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن بمساحات تتراوح بين 95 و100 متر مربع، وفق سعر المتر المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

وأوضحت الوزارة أنّ كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد ستكون متاحة ابتداءً من الأحد الأخير من الشهر الجاري، والموافق 30 يونيو2024.

طرح وحدات جديدة خلال شهر يونيو الجاري

قال وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنَ يونيو الجاري سيشهد طرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%، بمدينة العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والسويس الجديدة، تزامنا مع احتفالات مصر بثورة 30 يونيو، على أن تكون بنظام القرعة، والتقسيط بين 3 حتى 7 سنوات وتصل إلى 30 سنة، والمقدم بين 40% و50%.

مؤتمر هام الاستثمار يوم 29 يونيو

وتستضيف مصر مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي بنهاية يونيو الجاري 2024، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنّ المؤتمر يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، سعيا لإخراجه في أفضل صورة، بما يعكس قدرة مصر على تنظيم مثل تلك الأحداث الدولية.

وأكد رئيس الوزراء دور المؤتمر المهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، ما يسهم بدوره في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، ويجذب مزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة».

امتحانات الثانوية العامة في المواد المضافة للمجموع

تنطلق امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية المضافة للمجموع يوم السبت 22 يونيو، بعد استئناف إجازة عيد الأضحى، وفق الجدول الرسمي المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

إجراء مسابقة جديدة للمعلمين

يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراء مسابقة جديدة بنهاية يونيو الجاري، وأوضح بيان عن وزارة التعليم أنّ الإعلان سيوضح أعداد الوظائف التي لم يتم شغلها خلال المسابقات التي تم تنفيذها لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم منذ شهر يوليو 2022، ومن المقرر أن تضم تخصصات معلم مساعد رياض الأطفال ومعلم مساعد فصل.

صرف الدفعة السابعة من زيادة المعاشات أول يوليو بنسبة 15%

وتستعد البنوك ومنافذ شركة فوري لصرف معاشات يوليو 2024 الاثنين 1 يوليو، وتعد الدفعة السابعة لصرف زيادة المعاشات بنسبة 15% وفق الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب المعاشات، التي بدأ صرفها في الأول من مارس الماضي.

صرف السلع التموينية لشهر يوليو بعد العيد بأسبوعين

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024 عقب عيد الأضحى بأسبوعين، وبنفس أسعار السلع لأصحاب البطاقات بثبات 31 صنفا مدرجا على قائمة السلع التموينية.

- بدء التحويلات بين المدارس الحكومية والخاصة 1 يوليو

وأكدت المديريات التعليمية بدء التحويلات بين المدارس 2024-2025 أول يوليو المقبل ولمدة شهر ونصف وحتى منتصف أغسطس، بناء على الكتاب الدوري رقم 40 وفي ضوء القرارات الوزارية الصادرة بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة.