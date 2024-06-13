هند صبري تنشر صورا من عقد قران سلمى أبوضيف وعريسها

هنأت الفنانة هند صبري، سلمى أبو ضيف على عقد قرانها، والذي احتفلت به فى الساعات القليلة الماضية بحضور الأقارب والأصدقاء، وعدد كبير من الفنانين، والذي جاء بعد أيام قليلة من إعلان خطبتها على زوجها إدريس.

ونشرت هند صبري العديد من الصور التى جمعتها مع العروس سلمي أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت: «سلّوميييييي.. أختي الصغيرة الف مبروك ربنا يسعدكم أنتي وإدريس ويباركلكم و يبعد عنكم كل شر».

أعمال جمعت هند صبري وسلمي أبو ضيف

وشاركت الفنانة سلمى أبو ضيف مع الفنانة هند صبري بالعديد من الأعمال الفنية الناجحة، وكان اللقاء الأول بينهما من خلال مسلسل حلاوة الدنيا، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.