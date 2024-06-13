استعدادات «القليوبية» لاستقبال عيد الأضحى.. فتح 30 مجزرا بالمجان

استعدت محافظة القليوبية لاحتفالات عيد الأضحى المبارك ، من خلال رفع حالة الطوارئ القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة، إذ قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إلغاء الإجازات والراحات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة التعامل الفوري معها.

فتح جميع المجازر مجانًا

وشدد «الهجان» على مديرية الطب البيطري بالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية، بفتح جميع المجازر بنطاق المحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد بتفعيل قرار منع ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لضمان سلامة وجودة اللحوم حفاظًا على البيئة والصحة العامة مع تكثيف الحملات الدورية على المجازر للوقوف على مدى صلاحيتها لأعمال الذبح.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إلى وضع خطة محكمة لاستقبال عيد الأضحى، منها تأكيد فتح المجازر كافة بالمحافظة وعددها 30 مجزرًا لاستقبال الذبائح من الساعة السابعة صباحًا طوال أيام عيد الأضحى بالمجان، وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة الإقبال، مع توفير احتياجات المجازر من تأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم الذبائح وتوفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم حفاظًا على سلامة اللحوم.

تكثيف الحملات التموينية

وفي السياق ذاته، كلف محافظ القليوبية، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بخطة عمل المخابز ومواعيد التشغيل لضمان عدم توقفها في أثناء إجازة عيد الأضحى، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات الخاصة بإنتاج الخبز، ووجه بتأكيد استمرار عمل فروع شركات الجملة طوال إجازة العيد لصرف المواد التموينية للبقالين، والتنسيق مع شركات توريد المواد البترولية وأسطوانات الغاز لمتابعة الكميات الواردة من المواد البترولية لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد، وضع خطة عمل بالتبادل للمخابز خلال أيام عيد الأضحى، بإجمالي 2450 مخبزًا، واستمرار العمل بـ21 فرعا تابعة لشركة الجملة لإتاحة صرف المواد التموينية للبقالين.

وشدد الهجان على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، وضرورة أنّ تكون المتابعة دائمة مع تنظيم نوباتجيات عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فوري، لافتاً إلى التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.

شدد الهجان أيضا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول ، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى وتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات .

وتجدر الاشارة الى انه تم تخصيص ارقام تليفونات للإبلاغ عن اى مخالفات وهي 114 خط ساخن من التليفون الأرضي و0133222979 (أرضي) و01119992624 واتس اب