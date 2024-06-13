نوع من المكسرات يدعم صحة القلب ويقلل الالتهاب في الجسم.. احرص على تناوله

أطعمة مختلفة ومتنوعة ينصح بها الأطباء دائمًا لرفع كفاءة الجهاز المناعي وتعزيز قدرته على محاربة العدوى والفيروسات، وأيضًا مد الجسم بالفيتامينات التي تساعد في تحسين الدورة الدموية وزيادة النشاط والتركيز، وأبرزها الخضروات بأنواعها خاصة الورقية مثل «الخس والجرجير» والفاكهة مثل «البطيخ والتفاح» والمكسرات مثل اللوز والسوداني، وهناك نوع من المكسرات يجب تناوله للحفاظ على صحة القلب والتقليل من الإصابة بالالتهاب.

وبحسب موقع «uniquetimes»، فإن عين الجمل يصنف ضمن الأطعمة الصحية التي تحتوي على عدد كبير من الفوائد، خاصة في حالة تناوله بعد نقعه في قليل من المياه، ما يساعد على دعم وتعزيز الجهاز المناعي والقلب أيضًا.

دعم صحة القلب

ويحتوي عين الجمل على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة التي تعمل بدورها على تقليل مستويات الكوليسترول الضار، إضافة إلى خفض ضغط الدم، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب، تعزيز ودعم جهاز المناعة والتقليل من الإصابة بالالتهاب والأمراض بشكل عام.

ويرجع تفضيل ذلك النوع عن غيره من المكسرات، إلى كونه سهل الامتصاص في حاله نقعه في الماء، مما يسهل امتصاصه والاستفادة بكل العناصر الغذائية المختلفة الموجودة داخله.

النوم بشكل أفضل

يحتوي عين الجمل أيضًا على عنصر الميلاتونين الذي يسهم بشكل فعال في مساعدة الجسم على النوم، ففي حالة الشعور بالأرق يمكن تناوله للشعور بالاسترخاء والراحة والحصول على نوم هادئ.

وأكد الدكتور أحمد المرسي أخصائي أمراض القلب خلال حديثه لـ«الوطن»، فعالية هذا النوع من المكسرات في تحسين صحة الشرايين وتعزيز صحة القلب، إضافة إلى تعزيز جهاز المناعة وتقليل فرص الإصابة بجلطات الدم التي قد تؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، فضلًا عن خفض مستويات الكوليسترول الضار.