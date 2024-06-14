أفضل خطة لاستغلال يوم عرفة في 13 خطوة.. «ما تضيعوش من إيديك»

يوم عرفة واحد من أفضل أيام العام التي يمكن استغلالها لكسب الحسنات، ولذلك يجب عليك وضع خطة لكسب الحسنات، فهو يوم لا تُرد فيه الدعوة، ونعرض لك في السطور التالية خطوات ونصائح لاستغلاله بشكل أفضل.

أفضل خطة لاستغلال يوم عرفة في 13 خطوة

يمكن استغلال يوم عرفة بأفضل طريقة، وذلك عبر القيام بعدد من الطاعات، التي من شأنها زيادة حسناتك، فهو من أفضل الأيام، التي يمكنك استغلالها للقيام بالكثير الأعمال المستحبة، خاصة أن لم تكن واقفًا بين صفوف الحجاج، يمكنك في منزلك القيام ببعض الأعمال لتكتب لك وكأنه حج وعمرة، ويمكنك اتباع الخطة التالية وفقًا لدار الإفتاء المصرية وإيضاحها فيما يلي:

يمكنك بدأ يوم عرفة من عشاء يوم التروية.

صلي العشاء ومن ثم تطوع وصلي ركعتين قيام الليل.

احرص على تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم.

احرص على قراءة أذكار النوم.

اخلد إلى النوم حتى موعد السحور.

اعمل على تناول تناول وجبة السحور إحياء لسنة النبي.

تطوع بصلاة ركعتين لله بعد السحور.

اقرأ ما تيسر من آيات الذكر الحكيم.

واصل الذكر وقراءة القرآن الكريم حتى الشروق.

احرص على تأدية صلاة الشروق في وقتها.

الإكثار من التكبير والتهليل والتلبية والاستغفار.

تصدق ولو بالقليل.

صل رحمك.

صيام يوم عرفة من السنن المؤكدة

ومن جانبها، قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، إنّ صيام يوم عرفة من السنن المؤكدة، لذا يُقبل المسلمين على صيام هذا اليوم الكريم خاصة غير الحجاج، يغفر صيام يوم عرفة للعبد ذنوب العام الماضي والعام المقبل لهذا اليوم.

كما أشارت الإفتاء إلى أن يوم عرفة لا يقتصر على الحجاج فقط، بل يمتد فضله وفوائده لجميع المسلمين، فهو يوم عظيم عند الله تبارك وتعالى، وفيه أفضل الدعاء وأعظم الفرص لتقبل الطاعات والتوبة.