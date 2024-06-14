موزع سينمائي يكشف تفاصيل أفلام موسم عيد الأضحى: «ولاد رزق 3» الأكثر إقبالا

يشهد موسم أفلام عيد الأضحى 2024، انتعاشة سينمائية قوية، بمشاركة كبار نجوم الفن، ما يخلق روح التنافس الشديد بعرض 4 أفلام جديدة من أضخم الأعمال إنتاجا، وبدأت إيرادات الموسم تزداد منذ بدء عرض الأعمال بالموسم السينمائي الجديد، والذي توقع له النقاد بأنه سيكون عودة قوية لتحطيم الأرقام القياسية منذ سنوات طويلة خاصة في ظل تنوع الأفلام التي تناسب جميع الأذواق بين الكوميديا والأكشن.

موسم أفلام عيد الأضحى

من جهته، قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن موسم عيد الأضحى من المواسم المهمة سنوياً، خاصة أن نسبة حضور الجمهور تكون أعلى، تزامنا مع انتهاء العام الدراسي، وبدء موسم الصيف رسميا، فجميع المنتجين دائما يتجهون لطرح أعمالهم في موسم عيد الأضحى.

موزع سينمائي يكشف تفاصيل عرض ولاد رزق بدور العرض

وأضاف الدفراوي لـ«الوطن»، يشهد الموسم هذا العام تنوعا كبيرا بين الأفلام بين الكوميديا والأكشن، فجميع الأفلام المعروضة تناسب جميع الأذواق، خاصة فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، إذ طُرح في عدد كبير من دور العرض، نظرا للإقبال الكبير عليه، خاصة أنه توليفة ما بين الكوميديا والأكشن، واستطاع أن يتصدر المركز الأول في الإيرادات منذ بداية عرضه.

وتابع: هناك وجبة كوميدية متنوعة هذا العام من خلال فيلم عصابة الماكس بطولة الفنان أحمد فهمي، الذي تعود الجمهور على مشاهدة أعماله الكوميدية في السينمات، وأيضاً فيلم اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام الذي يجمع بينه وبين كوكبة من نجوم الكوميديا البارزين.