ولاد رزق 3 يتصدر شباك التذاكر في أول يوم عرض بـ4.4 مليون جنيه

تصدر فيلم ولاد رزق 3، المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، وذلك في أول يوم عرض، إذ حقق أمس الأربعاء 4 ملايين و401 آلاف و60 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ويقود بطولة فيلم ولاد رزق 3 الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، إياد نصار، سيد رجب، علي صبحي، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

نجوم الجزء الثالث

وانضم إلى الجزء الثالث من الفيلم الذي ينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024، الفنان آسر ياسين والذي جسّد شخصية الشايب، وهي الشخصية التي جرى التنويه عنها في نهاية الجزء الثاني للفيلم عام 2019 ويحمل اسم الشايب.

كما شهد الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق.. القاضية، ظهور النجم كريم عبدالعزيز ضيف شرف، وهي المرة الأولى التي يظهر باعتباره ضيف شرف بالسينما المصرية، كما غاب عن هذا الجزء كل من أحمد الفيشاوي وأحمد داود.

فيلم ولاد رزق

وعرض الجزء الأول من الفيلم عام 2015، والجزء الثاني عام 2019، والثالث في 2024، وشارك به عدد من النجوم أبرزهم خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق وحرب الشوارع.