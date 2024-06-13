إسماعيل فرغلي: أحلم بتنفيذ فيلم عن اقتراب يوم القيامة.. والأزهر أجازه لي

تحدث الفنان إسماعيل فرغلي عن قصة فيلم يتمنى إنتاجه وتنفيذه يحمل اسم «يوم القيامة»، واستشار أحد مشايخ الأزهر عن إمكانية تنفيذ هذا العمل من الناحية الدينية.

وقال فرغلي خلال لقائه في تصريحات إذاعية: «كلمت مستشار لشيخ الأزهر قلتله فيه مشكلة لو عملنا فيلم اسمه يوم القيامة، فقالي قولي الموضوع علشان أقدر أقولك ينفع ولا لأ، فحكيت له الموضوع».

قصة فيلم يوم القيامة

وأضاف: «باختصار شديد، ناس بتعيش في مجتمع مليء بالنماذج الفاسدة، وتعيش الناس بعيدًا عن العبادات وبعيدا عن تعاليم الله والدين، وفوجئوا أن الإعلام يتحدث عن ظاهرة كونية ستحدث ويعرفون من خلالها أن يوم القيامة اقترب حدوثه خلال أيام قليلة، فيهرول الناس لطريق الله والعبادات وتتبدل أوضاعهم».

رد الأزهري على إسماعيل فرغلي بشأن فيلم يوم القيامة

واستكمل قصة الفيلم: «بعد تغير أوضاع الناس، يخرج الإعلام ويتحدث أن تِلك الظاهرة كاذبة ولن يحدث شيء، فنكتشف هنا، من سيكمل على نفس الطريق ومن سيعود للخلف كما كان».

ورد عليه الشيخ: «أحييك.. دي أحسن من مليون خطبة جمعة، ولو ده هيصلح من حال الناس لا بأس طبعًا».