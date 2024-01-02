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إسماعيل فرغلي: مشاهد «مكتوب عليا» طبيعية ومأخوذة من الواقع

كتب:

محمد عزالدين
01:23 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
الفنان إسماعيل فرغلي

الفنان إسماعيل فرغلي

كشف الفنان إسماعيل فرغلي، كواليس مشاركته في مسلسل «مكتوب عليا»، قائلا «إن المشاهد الناجحة في أي عمل لا يتوقعها الفنان قبلها، والمميز في مشاهد المسلسل أنها طبيعية ومأخوذة من الواقع، وهذا سر نجاحه».

كواليس مشهد الهروب من السجن في فيلم «بوشكاش»

وحكى «فرغلي»، خلال استضافته ببرنامج «كاركتر نجم»، على تلفزيون «الوطن»، ويقدمه الصحفي أحمد ماهر أبوالنصر، كواليس مشهد الهروب من السجن في فيلم «بوشكاش»، قائلا إن «هذا اليوم له ذكرى حلوة ، إذ كان التصوير وقتها في منطقة الخليفة، ومساعد الفنان محمد سعد طلب منه أن يقابله، فوجده يأكل مِش، وبالرغم من أنه كان يشعر بالجوع إلا أنه رفض، لكنه أصر».

 وأردف: «أكلت لقمة مِش مكلتهوش في حياتي.. روحت مخلص الطبق، فقعد يضحك، فقولتله عمرك شفت واحد مفجوع، فقالي لا والله.. شخصية سمعة هتكون اللمبي الشيك اللي جاي».

وكشف ميزات عند الفنان محمد سعد، قائلا إنه «إذا عاد المشهد 5 أو 6 مرات في كل مشهد يقول إفيهات جديدة».

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