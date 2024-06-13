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اعرف شروط ومصروفات معهد القمة للتمريض للعام الدراسي 2024-2025

كتب:

ماهر هنداوي
07:06 م | الخميس 13 يونيو 2024
معهد القمة للتمريض

معهد القمة للتمريض

أعلن معهد القمة للتمريض التابع لشركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة لكهرباء مصر عن المصروفات الرسمية للالتحاق بالمعهد للعام الدراسي 2024-2025.

قيمة المصروفات الدراسية والرسوم للعام الجديد

وحدد معهد القمة للتمريض التابع لشركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة لكهرباء مصر، فئة الخمس سنوات،  قيمة الرسوم والمصروفات الدراسية للعام الجديد، على النحو التالي: 

-  15 ألف جنيه إجمالي المصروفات الدراسة للعام 2024.

- قيمة سحب الملف ورسوم أخرى قدرها 1500 جنيه. 

وحدد المعهد الأوراق المطلوبة لاستكمال الالتحاق بالمعهد وهي:

- استمارة نجاح لإتمام التعليم الأساسي لسنة 2024.

- بيان نجاح الصف الأول والصف الثاني الإعدادي.

- بيان تدرج للمرحلة الابتدائية.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة بعلامة مائية.

- شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.

- شهادة بأن الطالبة من أبوين مصريين.

-  شهادة إدارية خاصة بالطالبات أن الطالبة غير متزوجة.

- صورة شخصية حديثة وعليها اسم الطالبة.

-  صورة بطاقة ولي الأمر مع المطابقة مع الأصل.

- ملف التقديم (يباع بمقر المعهد).

- دوسيه كبسولة للأوراق.

- دمغات (مهن تعليمية + نقابة تمريض).

شروط القبول بمعهد القمة للتمريض 2024

كما حدد المعهد العديد من الشروط، من أجل الالتحاق به وهي:

-  الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

- أن تكون المتقدمة من أبناء محافظة القاهرة وحاصلة على شهادة الإعدادية من نفس المحافظة.

- المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

- ألا تكون المتقدمة متزوجة ولا يسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمعهد.

- القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة.

- يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

- عدم النقل نهائيًا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة.

- عدم النقل من محافظة لأخرى.

- إقرار على ولي الامر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

- تعهد على الطالبة وولي الامر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل.

 

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.