أعراض الإصابة بخشونة الركبة.. ظهرت في الحلقة الأولى من الكبير أوي 8

حالة من الإثارة والتشويق عكستها المشاهد الأولى من مسلسل الكبير أوي 8، الذي انتقل فيها أحمد مكي إلى «عالم الشمامين» في الحلم بعد نومه دون استحمام، ليدخل في مغامرة جديدة، بعد أنّ طلبت منه «الأخت الشمامة» وتجسد شخصيتها صفاء الطوخي، البحث عن الأشخاص الذين يرفضون الاستحمام في ليلة شم النسيم، لأنها مصابة بخشونة في الركبة ولم تتمكن من ذلك، لتدور أحداث الحلقة الأولى في إطار كوميدي وفكاهي.

خشونة الركبة التي سلطت الضوء عليها، الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي ويُعرض يوميًا على قناة أون عقب أذان المغرب، لها العديد من الأسباب، وتسبب ألمًا للأشخاص المصابين بها وتجعلهم غير قادرين على أداء مهامهم اليومية مثل ما حدث مع صفاء الطوخي، وفق حديث الدكتور محمد عاطف رئيس قسم العظام بمستشفى بنها للتأمين الصحي.

أسباب الإصابة بخشونة الركبة

تحدث خشونة الركبة عندما يتآكل الغضروف في مفصل الركبة.

القيام بالكثير من الحركات المسببة لآلام الركبة.

تورم شديد في الركبة مع انتفاخ واحمرار في المنطقة والشعور بسخونة.

سماع صوت «طرقعة» يخرج من الركبة خصوصًا عند الحركة الشديدة.

علاج خشونة الركبة

وبحسب موقع «idclinic»، هناك العديد من العلاجات المختلفة التي يمكن الاعتماد عليها للتخلص من خشونة الركبة، ويمكن معرفة العلاج الأمثل عبر استشارة الطبيب، ومنها الآتي:

العلاج الطبيعي.

العلاج بالموجات التصادمية.

علاج الالتهابات الموجودة في المفصل وتغذيته وذلك باستعمال حمض الهيالورونيك.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8 في إطار كوميدي اجتماعي؛ إذ يتعرض عمدة قرية المزاريطة لضغوط عديدة، ويجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشكلات من حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يضم مسلسل الكبير أوي 8 في موسمه الثامن نخبة كبيرة من الأبطال على رأسهم أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، حاتم صلاح، من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.